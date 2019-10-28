القاهرة تستضيف حفل تتويج ملكة جمال جنوب السودان 6 نوفمبر

تستضيف القاهرة مهرجان الثقافة والسلام وكرنفال تتويج ملكة جمال جنوب السودان للتراث التاج الذهبي بجمهورية مصر العربية 2019، يوم 6 نوفمبر المقبل، بحضور سفير جمهورية جنوب السودان في مصر، ووفد دبلوماسي وعدد من الشخصيات البارزة في المجتمع الجنوب السوداني بمشاركة عدد من النجوم والشخصيات العامة والإعلامية في مصر.



وينظم الحفل بيت جنوب السودان التراثي في مصر، تحت رعاية وزارة الثقافة والشباب والرياضة بجمهورية جنوب السودان ورعاية سفارة جمهورية جنوب السودان بجمهورية مصر العربية.



ويعد مهرجان الثقافة والسلام وحفل تتويج ملكة جمال جنوب السودان للتراث التاج الذهبي بجمهورية مصر العربية أحد آليات نشر ثقافات وتراثيات وتقاليد دولة جمهورية جنوب السودان في المجتمع المصري.



ومن جانبه أكد عاطف شنقيطي بوث ديو المدير العام لمؤسسة بيت جنوب السودان التراثي باكتمال الترتيبات للمهرجان بعد المرور بالعديد من المراحل التدريبية للمتسابقات في القاهرة وحصولهم على معسكر تدريبي جيد حيث سيقام حفل التتويج واختيار ملكة تمثل الجالية لتتوج ملكة جمال جنوب السودان للتراث.



وتنتقل الملكة المتأهلة للمرحلة المقبلة في جوبا _جنوب السودان لتنافس على اللقب الأكبر (الملكة الأولى) مع منافسيها من الدول الأخرى التي سيتم تتويجها من مؤسسة بيت جنوب السودان.



وتبدأ الجولة من (جمهورية مصر العربية وتستمر حتى أوغندا، كينيا، إثيوبيا، والسودان) لتقابل جميع الملكات في النهاية في جمهورية جنوب السودان للتنافس على اللقب الأكبر.