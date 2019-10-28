الإثنين 28 أكتوبر 2019 الموافق 29 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

تقارير ومتابعات

"شهيد الشهامة".. عمل درامى يجسد الواقعة بممثلين سكندريين

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:15 م
جريدة الدستور
شيماء حمودة
طباعة
قضية رأي عام، كسبت تعاطفا شعبيا كبيرا، وأصبحت حديث أولي لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، تعود إلى مدينة تلا بمحافظة المنوفية، والتي شهدت حادثة قتل الشاب محمود البنا على يد محمد راجح.

وبالتزامن مع جلسات القضاء، قرر مجموعة من الممثلين السكندريين توثيق سيناريو الحادث بفيلم فني قصير، يربط بين مشاهد التمثيل وبين المشاهد المقتبسة من كاميرات المراقبة للحادث.

يقول فادي نور، مخرج الفيلم،: "إننا أردنا أن يكون لنا دور إيجابي تجاه الحادث، خاصة أن قضية "البنا وراجح" أصبحت من أولى الموضوعات المطروحة على مواقع التواصل الاجتماعي".

استعان مخرج الفيلم، بمشاهد كاميرات المراقبة الحقيقية المتداولة لتوثيق الحادث، وليكون الفيلم قريبا من الأحداث الحقيقية، في ربط درامي سلس، لمدة 4 دقائق هي مدة عرض الفيلم.

يحكي نور، أن العمل الفني استغرق يومين، وتم تصويره في إحدى المناطق الشعبية لتجسيد صورة واقعية من موقع الحادث الحقيقي، فالعمل هو نتاج ورشة FN لإعداد الممثل.

ولإزالة الحاجز بين الممثلين السكندريين وبين اللهجة المنوفية، استعان نور بشخص متخصص من محافظة المنوفية؛ لتدريب الممثلين حتى تكتمل كل العناصر الدرامية.

يحكي نور، أنه "أثناء التصوير لاحظنا أن أهالي المنطقة كانوا حريصين على التقاط الصور التذكارية مع ممثل دور "البنا" نظرا لقرب الشبه، ولتكون لهم ذكرى مع شهيد الشهامة، كما أطلقوا عليه".

فيلم "شهيد الشهامة"، شارك فيه أحمد البدري في دور البنا، حسام طلبة، في دور راجح، إسراء آدم، هنا نور، عبد الرحمن عادل، ناصر ريان، عبد الله الألفي، تصوير، طاهر بصري، وأحمد طارق، سوشيال ميديا، حودة العالمي، تأليف تميم نور، وإخراج الفيلم فادي نور.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

محامى "راجح" يكتشف ثغرة فى محضر الشرطة

منذ حوالي 16 ساعة

«تحرش أزهري».. طالبات الأزهر يروين رحلة عذابهن خارج أسوار الجامعة

منذ ساعة و 9 دقيقة

ممدوح عباس يقيم دعوى قضائية ضد رئيس الزمالك

منذ أقل من ساعتين

ألوان مسرطنة.. حكايات ضحايا الأطعمة والحلوى ذات الصبغات الضارة

ads

الصور

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

غيوم في سماء المقطم

الأكثر قراءة

"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

3 أشخاص يغتصبون فتاة بالمنوفية

ألوان مسرطنة.. حكايات ضحايا الأطعمة والحلوى ذات الصبغات الضارة

ممدوح عباس يقيم دعوى قضائية ضد رئيس الزمالك

أيام زمان

«زوج فاشل ويعاني عقدة من النساء».. الوجه الخفي لمصطفى محمود

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

أحمد زكي يعزم كلاب الشوارع على كباب وكفتة.. تعرف على القصة

الدبكة اللبنانية التي أبهرت الإنجليز في لندن وأوقفها موت عبدالناصر. صور نادرة

نجم الساعة

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

الصحة

دراسة: تناول البطاطا يعزز من الأداء الرياضى

دراسة: معظم أدوية ضغط الدم الموصوفة قد لا تكون أفضل خيار

تحالف صحى يدعو إلى جهود عالمية بشأن أمراض الجهاز التنفسى المزمنة

تفعيل الدماغ أثناء النوم لحل المشاكل

الرئيس نيوز

وكيل نقل البرلمان: انتشار مراكز علاج الإدمان غير المؤهلة.. كارثة

رئيس هيئة البترول للنواب: "كل شركاتنا تحقق أرباحا.. واكتشافات جديدة بالبترول والغاز قريبا"

برلمانية: الأزهر ليس جهة تشريع وبعض مقترحاته بشأن "الأحوال الشخصية" جائرة

رئيس الحكومة يتابع جهود التحول إلى منظومة الري الحديث في الوادي والدلتا

منوعات

العثور على 40 جمجمة فى المكسيك

رفع مستوى التحذير من بركان فى جزيرة باليابان

العلماء يكتشفون أن جسم رجل أمريكى ينتج الكحول

الرجال أكثر ثرثرة فى العمل من النساء

كشكول

النائب العام يأمر بالتحقيق مع وكيل تعليم كفر الشيخ

8 شروط للترشح في الانتخابات الطلابية بالجامعات

4 خطوات لمواجهة الاختناق عند الطفل

أبطال إيلات في ضيافة "عين شمس" احتفالاً بانتصارات أكتوبر

إسلام سياسي

كاتب سعودي: جماعة الإخوان الإرهابية طغت عليهم الأنانية

لمدة 6 أشهر.. كيف تتبعت أمريكا زعيم داعش "البغدادي"؟

محلل سياسي: مقتل البغدادي في سوريا تم بمساومة بين تركيا وأمريكا

أبومحمد الشمالي.. سعودي مرشح لقيادة داعش


زيت وسكر

“الأطباء” تعترض على بدء تطبيق نظام التكليف الجديد

لجنة وزارية لمتابعة تحويل محطتي صرف ‏صحي لنظام المعالجة الثلاثية بسوهاج

توجيه عاجل من “التنظيم والإدارة” للموظفين بشأن التسوية

اتفاقية لحفظ حقوق 1308 عمال بإحدى الشركات الخاصة

مقالات الرأي
عمرو خالد
الله أكبر من كل شىء.. كبره تكبيرًا
ماجد حبته
البغدادى.. والعثمانلى
يوسف إدوارد
"بابا المصريين" وليس "بابا العرب"
د. منى حلمى
كيف بعد حضارة آلاف السنوات تقيدنا العواصف!
المزيد

الثقافة

نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

"رجال صنعوا التاريخ" محاضرة بثقافة السويس

الجمعة.. ناصر عراق يناقش "دار العشاق" بمعرض الشارقة

"القومي لثقافة الطفل" يوزع جوائز التنمر بالأعلى للثقافة

صفحتنا ع الفيس بوك