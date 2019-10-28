"شهيد الشهامة".. عمل درامى يجسد الواقعة بممثلين سكندريين

قضية رأي عام، كسبت تعاطفا شعبيا كبيرا، وأصبحت حديث أولي لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، تعود إلى مدينة تلا بمحافظة المنوفية، والتي شهدت حادثة قتل الشاب محمود البنا على يد محمد راجح.



وبالتزامن مع جلسات القضاء، قرر مجموعة من الممثلين السكندريين توثيق سيناريو الحادث بفيلم فني قصير، يربط بين مشاهد التمثيل وبين المشاهد المقتبسة من كاميرات المراقبة للحادث.



يقول فادي نور، مخرج الفيلم،: "إننا أردنا أن يكون لنا دور إيجابي تجاه الحادث، خاصة أن قضية "البنا وراجح" أصبحت من أولى الموضوعات المطروحة على مواقع التواصل الاجتماعي".



استعان مخرج الفيلم، بمشاهد كاميرات المراقبة الحقيقية المتداولة لتوثيق الحادث، وليكون الفيلم قريبا من الأحداث الحقيقية، في ربط درامي سلس، لمدة 4 دقائق هي مدة عرض الفيلم.



يحكي نور، أن العمل الفني استغرق يومين، وتم تصويره في إحدى المناطق الشعبية لتجسيد صورة واقعية من موقع الحادث الحقيقي، فالعمل هو نتاج ورشة FN لإعداد الممثل.



ولإزالة الحاجز بين الممثلين السكندريين وبين اللهجة المنوفية، استعان نور بشخص متخصص من محافظة المنوفية؛ لتدريب الممثلين حتى تكتمل كل العناصر الدرامية.



يحكي نور، أنه "أثناء التصوير لاحظنا أن أهالي المنطقة كانوا حريصين على التقاط الصور التذكارية مع ممثل دور "البنا" نظرا لقرب الشبه، ولتكون لهم ذكرى مع شهيد الشهامة، كما أطلقوا عليه".



فيلم "شهيد الشهامة"، شارك فيه أحمد البدري في دور البنا، حسام طلبة، في دور راجح، إسراء آدم، هنا نور، عبد الرحمن عادل، ناصر ريان، عبد الله الألفي، تصوير، طاهر بصري، وأحمد طارق، سوشيال ميديا، حودة العالمي، تأليف تميم نور، وإخراج الفيلم فادي نور.