إليسا ترد بقوة على تخوين المتظاهرين: "الجهل أعمى"

أعربت الفنانة اللبنانية إليسا، عن استيائها على التخوين الذي يتعرض له المتظاهرين الداعين لإسقاط النظام اللبناني، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية، السياسية والإجتماعية الصعبة التي نتجت عنه.



وردت إليسا، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" بعدة تغريدات حول الموضع الذي أثار غضبها من سوء الأحداث فى لبنان، واختتمت قائلة:" وطبعا لا حياة لمن تنادي!! الجهل اعمى".



يذكر أن المظاهرات اللبنانية انطلقت منذ أسابيع في عدد من المناطق، فلأول مرة تخرج مظاهرات من مختلف الطوائف تنادي برحيل النخبة السياسية وإنهاء المحاصصة الطائفية.