التضامن: 2.1 مليون زيارة طرق أبواب ضمن "2 كفاية"

تلقت وزارة التضامُن الاجتماعي تقريرا عن فعاليات التنفيذ بمشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل "2 كفاية" على مدى 9 أشهر من عمر البرنامج وهي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019.



وأشار التقرير إلى تنفيذ البرنامج 2 مليون 146 ألفا زيارة طرق أبواب وتحويل 332 ألفا و418 سيدة للوحدات الصحية وعيادات 2 كفاية لتلقي خدمات تنظيم الأسرة بالمجان، حيث استقبلت عيادات 2 كفاية 32 ألف سيدة تم تقديم الخدمة لهن مجانا.



وأوضحت الوزارة، أن مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل "2 كفاية" يعد أحد التدخلات الرئيسية التي تتخذها الوزارة من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة وتضمينها مكونا سكانيا لتغيير القيم الإنجابية السائدة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.