الزراعة تكشف إجراءات استغلال مياه السيول لتحسين الأراضى

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تقوم بتوفير المياه من خلال حصاد الأمطار، مضيفًا أن قطاع الإرشاد الزراعى يعمل على توعية المواطنين بأهمية موسم الأمطار ونقل الخبرات لهم بالشكل الذى يساعد فى زيادة الإنتاجية.



وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على "dmc" أنه تم التنسيق الكامل مع كل أجهزة الدولة داخل الوزارة أو الوزارات المعنية الأخرى في تحسين الأراضى وهيئة الأرصاد لمتابعة الأحوال الجوية والنشرات الإرشادية للمزارعين والعمل مع كل منتج من المنتجات، سواء حيوانى أو نباتى ونقل الخبرات للتعامل مع أي ظروف جوية.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن جودة الصرف وعملية التدفئة والاهتمام بالتهوية من أهم الإجراءات قبل موسم الأمطار والسيول للتأكيد على الكفاءة الإنتاجية.