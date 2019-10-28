بروتوكول بين جامعة الزقازيق و"الزراعة" لرفع كفاءة إنتاج الريف

شهدت محافظة الشرقية والدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية الزراعة بالشرقية وكلية الزراعة بجامعة الزقازيق، لتنفيذ دورات تدريبية وقوافل إرشادية وندوات توعية للمهندسين الزراعيين والمزارعين والمربين.



وذلك لتنمية مهارات العاملين بقطاع الزراعة، وذلك في حضور اللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس علاء عفيفي، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، والدكتور أسامة محمد عبد المنعم، عميد كلية الزراعة.



أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية ستقدم كل أوجه الدعم والمساندة لتفعيل البروتوكول الموقع وتنفيذ الخطة الموضوعة به لتدريب المهندسين والمزارعين على التصنيع الغذائي وإدارة المنزل والتفصيل لتحويل المنزل الريفي إلى منزل منتج وليس مستهلكًا، ورفع كفاءة المهندسين والمزارعين والمربين من خلال التدريب المستمر في كل مجالات الزراعة لرفع إنتاجية الفدان والمحاصيل الزراعية.



ومن جانبه أوضح الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة تمثل بيت الخبرة والعلم للمحافظة وتسخر كل إمكانياتها وخبراتها العلمية للنهوض بمجالات الزراعة، باعتبار أن الشرقية محافظة زراعية، مشيرا إلى أن هذا البروتوكول سيوفر تدريبًا جيدًا للمهندس والمزارع على طرق الزراعة الحديثة لزيادة إنتاجية الفدان والمحاصيل الزراعية، وذلك بمشاركة أساتذة وعلماء كلية الزراعة لما لهم من خبرات علمية واسعة في هذا المجال.