التحفظ على 5 أطنان زيت زيتون مجهول المصدر في الإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية التحفظ على 5 أطنان زيت زيتون مجهول المصدر داخل مصنع دون ترخيص قبل ترويجه بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.



تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مسئول مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "زيت زيتون" دون ترخيص بدائرة قسم شرطة برج العرب، لحيازته كميات كبيرة من الزيوت المجهولة.



تم مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسئول، وبتفتيشه عثر على 4،650 طن من "ثمار الزيتون وزيت الزيتون"، مستلزمات إنتاج معبأة داخل أجولة، وتنكات مجهولة المصدر، وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة دون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية.



وضبط 300 كيلوجرام "زيت زيتون" منتج نهائي معبأة داخل عبوات دون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.