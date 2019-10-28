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سياسي

18.6% أرباح شركات هيئة البترول.. وكشفان جديدان قريبا

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:49 ص
جريدة الدستور
السيد السعدني
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قال المهندس عابد عز، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، إن كل الشركات التابعة للهيئة أصبحت تحقق أرباحا.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، والتي تناقش مدى متابعة الهيئة لتنفيذ توصيات اللجنة عن الحساب الختامي للعام المالي 2017 - 2018، أن الهيئة تمتلك 24 شركة تابعة لها وجميع تلك الشركات حققت أرباحا وبلغت نسبة الأرباح 18.6%.

وأشار إلى أن تلك الشركة تبلغ قيمتها 21 مليارا ونصف المليار جنيه، مؤكدًا أنه تمت تصفية شركتين لعدم الجدوى الاقتصادية منهما، ولانهما كانتا ستكلفان الهيئة خسائر كبيرة جدا، ولذلك تم اتخاذ قرار التصفية.

جاء ذلك ردا على سؤال النائب مصطفى سالم حول إعادة النظر في بعض الاستثمارات المالية لبعض الشركات التي لا تدر عائدا أو تدر عائدا منخفضا لا يتناسب مع المبلغ المستثمر فيها مع سرعة إجراء الدراسات اللازمة لتحديد الجدوى الاقتصادية لها.

وأكد عز على أنه سيوافي أمانة اللجنة بملف كامل حول الشركات، مشيرًا إلى أن تحول الشركات من خاسرة الى محققة للأرباح أمر مهم جدًا وهو ما تم بالفعل.

وأضاف عز أنه خلال العام المالي الماضي تم 60 اكتشافا جديدا في مجالات البترول والغاز كما أنه سيتم الإعلان قريبا عن اكتشافين جديدين، الأول لشركة إيني بمنطقة خليج السويس، والثاني لشركة بترو جاف في سيناء.

وكشف عز عن خطة لتطوير وتحديث ورفع كفاءة معامل تكرير البترول القديمة وفي المناطق المختلفة من مصر، مؤكدًا أن هناك خطة طموحة في هذا الملف، خاصة أن هناك 7 معامل تكرير قديمة شبه متهالكة والمنتج منها منخفض القيمة ولذلك سيتم تطوير ورفع كفاءة المعامل السبع، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء شركات جديدة منها شركة القاهرة لتكرير البترول بتكلفة 4 مليارات و400 مليون دولار وتنتج 4 ملايين و200ألف طن سنويا، كما تم إنشاء شركة أسيوط لتبدأ إنتاجها في الربع الأول من 2020 بالنسبة لوحدة إنتاج البنزين كما تم إنشاء شركة البحر الأحمر.
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