موانئ البحر الأحمر: نعمل بشكل منتظم ولم نتأثر بالطقس

أعلنت موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، انتظام الحركة الملاحية بموانئها الـ6 بالثلاث محافظات (السويس- البحر الأحمر- جنوب سيناء)، والموانئ التخصصية التابعة.



كما أعلنت عدم تأثرها بالتغيرات المناخية بالبلاد، مع رفع درجة الاستعداد باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.



وتشهد موانئ البحر الأحمر، اليوم، تداول 503 شاحنات بضائع، و105 سيارات، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهما 120 شاحنة و16 سيارة، بينما تغادر العبارة أمانة وعلى متنها 21 سيارة.



فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة وعلى متنها 6 شاحنات و7 سيارات، وغادرت 3 سفن، هي: القاهرة، الحرية 2، بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 141 شاحنة و51 سيارة.



ويسود مدن محافظة البحر الأحمر حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، مع رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تقلبات، فيما انتظمت حركة المرور على الطرق الخارجية، مع تواجد مروري مكثف بطرق البحر الأحمر.