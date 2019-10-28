الاتصالات: تكنولوجيا الجيل الخامس تدعّم تطبيقات المدن الذكية

أشار وزير الاتصالات، إلى أهمية تكنولوجيا الجيل الخامس وضوابط الانتقال إليها، قائلا إنها تسهم فى إحداث نقلات جوهرية في كل مناحي الحياة ودعم تطبيقات المدن الذكية.



وأكد خلال كلمته بالمؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية، المنعقد الآن بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر سعت لاستضافة هذا المحفل المهم، واتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لنجاحه على أرض الواقع، إيمانًا منها بأهمية صناعة الاتصالات في العالم.



وأشار وزير الاتصالات، إلى أن فعاليات المؤتمر تتضمن استعراض ومراجعة اتفاقية الراديو التي تنظم الاستخدام الأمثل للاتصالات حول العالم.