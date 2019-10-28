فاروق: إعلان ترامب مقتل البغدادى شو إعلامى واستعراض للقوة

قال عمرو فاروق، الباحث في حركات الإسلام السياسي، إن ما فعله الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس، وإعلان مقتل الإرهابي أبوبكر البغدادي، شو إعلامي واستعراض من القوة بهدف الدعاية للانتخابات الرئاسية المقبلة.



وأضاف فى برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc "، أنه لا يمكن اختصار سقوط التنظيم بالكامل في قائد تنظيم داعش، فالمعركة طويلة، وربما يحدث نوعًا من الاهتزاز والانشقاق بالتنظيم،لأنه كان قائمًا على فكر أبوبكر البغدادي.



وأشار إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية لم تنته عند مقتل حسن البنا أو انتهاء تنظيم القاعدة بعد مقتل أسامة بن لادن، بل بالعكس تطرف وراءهم العديد من الأفكار المتشددة التى تتربى عليها الأجيال الجديدة لهدم مفردات الدولة الوطنية.