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تقارير ومتابعات

"شاهد السيسى فيلمًا عنه".. تعرف على "الدولى للاتصالات"

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:41 ص
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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عرض المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ، فيلمًا تسجيليًا حول تاريخ الاتحاد الدولي للاتصالات منذ نشأته، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الاتحاد الدولي للاتصالات هو وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "ICT".

يضطلع الاتحاد منذ تأسس في عام 1865 لتسهيل التوصيلية الدولية لشبكات الاتصالات، بمسئولية توزيع الطيف الراديوي والمدارات الساتلية في العالم، ويضع المعايير التقنية التي تضمن سلاسة التوصيل بين الشبكات والتكنولوجيات، ويسعى إلى تحسين النفاذ إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لفائدة المجتمعات المحلية التي تعاني من نقص الخدمات في جميع أنحاء العالم، وفي كل مرة تقوم بإجراء اتصال هاتفي من خلال الهاتف المتنقل، أو تقوم بالنفاذ إلى الإنترنت أو بإرسال رسالة إلكترونية، فأنت تستفيد من عمل الاتحاد الدولي للاتصالات.

ويلتزم الاتحاد بتوصيل جميع الناس في العالم- أينما كانوا وأيًا كانت الوسائل المتاحة لهم، ومن خلال أعماله، يكفل الحماية ويدعم حق كل فرد في الاتصال.

الاتحاد هو وكالة الأمم المتحدة المتخصصة الرائدة المعنية بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتتألف عضوية الاتحاد العالمية من 193 دولة عضوًا وحوالي 900 عضو من الشركات والجامعات والمنظمات الدولية والإقليمية.

والاتحاد هو منصة فريدة للشراكات العالمية بين القطاعين العام والخاص، ولن تجد في أي مكان في العالم مثل هذه الشبكة الغنية والمتنوعة، التي تضم الخبراء والقادة في النظام الإيكولوجي العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتتطور العضوية في الاتحاد لتواكب الاتجاهات الرئيسية في الصناعة، وفي السنوات القليلة الماضية رحب الاتحاد بجهات فاعلة رئيسية من قطاعات السيارات والشئون المالية والصحة والصناعة والمرافق العامة.

يعمل الأعضاء من القطاعين العام والخاص في الاتحاد الدولي للاتصالات معًا، من أجل المساعدة في تحديد ملامح البيئة الأنسب لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المستقبل، والمعايير العالمية وأفضل الممارسات، من أجل المساعدة في انتشار النفاذ إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
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