رفع 105 حالات إشغال ببنى مزار فى المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بالشوارع الرئيسية والأحياء بالمدينة، بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات محافظ المنيا باستمرار حملات إزالة التعديات على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين.



قال إسماعيل الفحام، رئيس المركز، إن الحملة شملت القرى التابعة للمركز، وأسفرت عن إزالة 105 حالات إشغالات وتعدٍ على حرم الطريق، كما نفذت الوحدة المحلية حملة إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية أبو جرج التابعة للمركز.



وأكد رئيس المركز استمرار هذه الحملات للتصدي لجميع المخالفات ومرتكبيها، مؤكدًا أنه لا تهاون في إزالة التعديات على أرض أملاك الدولة.