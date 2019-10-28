الأظافر الدموية وتسريحة قرع العسل.. موضة هالوين 2019

تحتفل العديد من دول العالم بالهالوين، 31 من أكتوبر كل عام، وهناك بعض التقاليد الخاصة بهذا الاحتفال، مثل ما يعرف بتقليد "خدعة أم حلوى"، الذي يشمل اختيار شخصية للتنكر بها، كما تشمل تقاليد الهالوين اختيار أشكال للأظافر مختلفة وماكياج وتسريحة شعر أيضًا لهذا اليوم.



ووفقًا لموقع "crafty.diply" يوضح أشكالا مختلفة من الأظافر ورسومات الحواجب والعينين، وكذلك لفات الشعر المختلفة، ونرصد خلال سطور الأشكال المختلفة لإطلالة مرعبة ومميزة بالهالوين:

- أظافر على شكل مسامير مصاصي الدماء هي الأكثر انتشارًا ما بين أشكال وأنواع الأظافر.

- الأظافر على شكل أسنان أيضًا تعد من الأشكال المنتشرة الفترة الماضية.

- الظفر على شكل الاحجار الكريمة الماس تعد أيضًا من الأشكال التي تعطي لمسة فريدة خاصة لك خلال الهالوين.

ماكياج الهالوين

توجد رسومات للعينين توحي بأجواء الهالوين المرعبة، مثل إسالة الدماء من على العين، والعمل على إعطاء شكل مرعب للحواجب وجفن العيون.

ويمكن الاعتماد على إبراز أحمر الشفاه بشكل مبالغ فيه باللون الداكن، مع وضع كريم أساس فاتح اللون حتى يخفي منطقة الحواجب والرموش، وهذا التطبيق مناسب لأجواء الهالوين.

