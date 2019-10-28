حجاج: 66% من مستخدمى "تيك توك" من الشباب (فيديو)

قال وليد حجاج، الباحث في أمن المعلومات، إن الجماعات الإرهابية تستغل أي أداة يتم انتشارها بشكل كبير لخدمة أهدافها، مثلما حدث مع برنامج "تيك توك"، خصوصا بعدما أغلق فيس بوك وتويتر حجب بعض الحسابات وغلقها لنشرها أفكارا متطرفة.



وأضاف عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، أن نسبة الشباب المشتركين في التطبيق حوالي 64%، لافتًا إلى أن هناك 188 مليون مستخدم جديد للبرنامج.



وأكد أن هناك برامج أخرى يستغلها جماعات إرهابية أيضا، وتستغلها لمجانيتها وانتشارها، مشددًا على ضرورة متابعة أولياء الأمور لأولادهم وتفاعلهم على مواقع التواصل والتطبيقات، لحمايتهم من غسل أدمغتهم واستهداف أطفالهم، لافتًا إلى تفعيل الرقابة على تلك الحسابات مهمة، وهي مشكلة تؤرق كافة الدول.