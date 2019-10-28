المعهد القومى: عدم إفطار الطفل من أبرز علامات سوء التغذية

قالت دكتور جيهان فؤاد أستاذ التغذية بالمعهد القومى للتغذية، إن من علامات سوء التغذية الممارسات الخاطئة للتغذية عدم إفطار الطفل فى الصباح أو الاعتماد على المأكولات الجاهزة من الأفران أو السوبر ماركت مضيفة أن الأكل الصحي والآمن من المنزل.



وأضافت أستاذ التغذية بالمعهد القومى للتغذية، خلال حوارها ببرنامج "8 الصبح" والمذاع على فضائية "DMC"، أن الاعتماد على الأكل الجاهز في وجبة الإفطار أكبر خطأ، ولا بد من الاعتماد على وجبات المنزل وتناول موز أو زبادي قبل الذهاب إلى المدرسة.



وأكدت فؤاد، أن الوجبة المدرسية الصحية في المدرسة تمثل ثلث احتياجات الطفل فى اليوم، ويجب أن يتناول الفول السودانى أو نوع من الفاكهة "التفاح أو البلح" والبعد عن الأكل المقلي والنشويات والسكريات.