تنفيذ 6 صفقات لمسئولى مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة

كشفت تعاملات الداخليين ومجلس الإدارة بالشركات المقيدة لها أوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة تداول أمس الأحد، عن تنفيذ 6 صفقات نصفها للبيع والنصف الآخر للشراء، من حيث إجمالي الأسهم المتداولة.



قالت إدارة البورصة، اليوم الإثنين، إنه تم تنفيذ 6 صفقات خلال جلسة أمس، اتجهت 3 منها إلى البيع و3 للشراء.



وتصدرت شركة المصرية للمنتجعات السياحية عمليات البيع، حيث باع مجلس إدارة الشركة نحو 211.2 ألف سهم.



كما قامت مجموعة مرتبطة بالبنك المصري لتنمية الصادرات بصفقتي ببيع من خلال 17.1 ألف سهم و58.9 ألف سهم على التوالي.



وعلى مستوى صفقات الشراء، قام المساهم الرئيسي في شركة الأهرام للطباعة بشراء 15 ألف سهم، واشترى مجلس إدارة بنك فيصل بنحو 10 آلاف سهم، كما اشترى مجلس إدارة مطاحن وسط وغرب الدلتا 23 سهمًا.



وسيطر الاتجاه العرضي المائل إلى الارتفاع على أغلب مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة يوم الأحد، وسط مشتريات أجنبية مقابل مبيعات محلية وعربية، وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 خلال جلسة اليوم بنسبة 0.22 بالمائة، ليغلق على مستوى 14237 نقطة، وسط شح السيولة.