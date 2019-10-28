بحضور 140 دولة.. مدبولي يشارك في مؤتمر الاتصالات الراديوية اليوم

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، بمدينة شرم الشيخ، الذي يفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي فعالياته صباح اليوم.



يشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيرًا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة الى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.



يذكر أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC هو مؤتمر دولي تابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وهو إحدى منظمات الأمم المتحدة، حيث تقوم الحكومات المشاركة في هذا المؤتمر باستعراض ومراجعة لوائح الراديو، وهي المعاهدة الدولية التي تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية، وسوف ترأس مصر هذا المؤتمر العالمي بصفتها الدولة المستضيفة.