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لجنة لمتابعة تحويل محطتي صرف لنظام المعالجة الثلاثية بسوهاج
الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:35 ص
محمد إبراهيمطباعة
قال اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن اللجنةً الوزارية المشكلة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفقدت مشروعي تحويل نظام معالجة محطة صرف صحي سوهاج غرب بمدينة سوهاج، ومحطة صرف صحي الكولا بمركز أخميم، إلى نظام المعالجة الثلاثية، وذلك لمتابعة آخر المستجدات.
وأضاف أن التكلفة الإجمالية للمشروعين تبلغ نحو 240 مليون جنيه، وذلك لإنشاء وحدات المعالجة الثلاثية بالمحطتين، ليتم تصريف مياه الصرف الصحي المعالج بمحطة معالجة صرف صحي سوهاج غرب، والتي تبلغ طاقتها التصميمية (50 ألف م3يوم) بمصرف سوهاج العمومي، وكذا تصريف مياه الصرف الصحي المعالج بمحطة معالجة صرف صحي الكولا بمركز أخميم، والتي تبلغ طاقتها التصميمية (55 ألف م3يوم) بمصرف أخميم القبلي.
وأضاف أن التكلفة الإجمالية للمشروعين تبلغ نحو 240 مليون جنيه، وذلك لإنشاء وحدات المعالجة الثلاثية بالمحطتين، ليتم تصريف مياه الصرف الصحي المعالج بمحطة معالجة صرف صحي سوهاج غرب، والتي تبلغ طاقتها التصميمية (50 ألف م3يوم) بمصرف سوهاج العمومي، وكذا تصريف مياه الصرف الصحي المعالج بمحطة معالجة صرف صحي الكولا بمركز أخميم، والتي تبلغ طاقتها التصميمية (55 ألف م3يوم) بمصرف أخميم القبلي.