لجنة لمتابعة تحويل محطتي صرف ‏لنظام المعالجة الثلاثية بسوهاج

قال اللواء ‏مهندس محمد بدري محمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن اللجنةً الوزارية المشكلة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفقدت ‏مشروعي تحويل نظام معالجة محطة صرف صحي سوهاج غرب بمدينة ‏سوهاج، ومحطة صرف صحي الكولا بمركز أخميم، إلى نظام المعالجة الثلاثية، وذلك لمتابعة آخر المستجدات.



وأضاف أن ‏التكلفة الإجمالية للمشروعين تبلغ نحو 240 مليون جنيه، وذلك لإنشاء وحدات المعالجة الثلاثية بالمحطتين، ليتم ‏تصريف مياه الصرف الصحي المعالج بمحطة معالجة صرف صحي سوهاج ‏غرب، والتي تبلغ طاقتها التصميمية (50 ألف م3يوم) بمصرف سوهاج ‏العمومي، وكذا تصريف مياه الصرف الصحي المعالج بمحطة معالجة صرف ‏صحي الكولا بمركز أخميم، والتي تبلغ طاقتها التصميمية (55 ألف م3يوم) بمصرف ‏أخميم القبلي.