توقيع 23 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة في بورسعيد (صور)

وقع 23 من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة بورسعيد، عقود عمل، صباح اليوم الإثنين، بمديرية القوى العاملة؛ لشغل وظائف بعدد من الشركات والمصانع.



وأشار محمد أشرف كريم، مدير عام مديرية القوى العاملة، في تصريحات صحفية، إلى أنه تم توقيع 23 عقد عمل لذوي الإعاقة، وذلك بشركة للملابس بالمنطقة الحرة للاستثمار وشركات الخدمات والأدوات الكهربائية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك في إطار ملتقي توظيفي مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة أقيم بمقر المديرية.



ووجه مدير عام المديرية الشكر للقائمين على الملتقى من فريق العمل، وكذلك الشركات والمصانع المشاركة بالملتقى، مؤكدا على أنه بناء على توجيهات المحافظ، يجري توفير وظائف دورية بمختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص لشباب بورسعيد، ويتم التقديم وتوقيع العقود بالمديرية لضمان كافة الحقوق المادية والقانونية للشباب.