مستشفى سعاد كفافى تبدأ ممارسة مهام اعتمادها مركز لتقديم أنشطة التطوير المهني



بدأت كلية الطب البشري بالجامعة فى تنفيذ الإجراءات الخاصة بمهام اعتمادها من الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء واعتبارها مركزاً معتمداً لتقديم الأنشطة المتعلقة بالتطوير المهني الطبي وهو ما ينعكس بشكل كبير على مكانة مستشفى سعاد كفافى الجامعي وتأكيد قيمته فى المجتمع سواء على المستوى الأكاديمي أو المستوى العام، وذلك تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

صرح بذلك الدكتور محمد صفوت مدير عام مستشفى سعاد كفافى الجامعي أن هذا الاعتماد هو نتاج رؤية متجددة بضرورة النهوض بالمستشفى لوضعها علي خارطة المراكز الطبية المتميزة ليس فقط كمقدم للخدمة الطبية وإنما كمركز لإعداد الكوادر الطبية من أبناء الجامعة وأبناء الجامعات المصرية الأخرى.



وأضاف مدير مستشفى سعاد كفافى الجامعى أن هذا الاعتماد جاء بعد فترة قصيرة من موافقة وزارة التعليم العالي على تدريب أطباء الامتياز من خريجي كلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمستشفى سعاد كفافى الجامعي وهو ما يعكس مدى الثقة في إمكانيات المستشفى من الناحية الفنية والتقنية والذي يرجع بالأساس إلى وجود كوادر طبية متميزة في بيئة عمل تتوفر بها أحدث الأجهزة وأكثرها تطورا في التخصصات الاكلينيكية المختلفة.

وقال د.محمد صفوت أن تدريب اطباء التدريب الإلزامي أو الامتياز بالمستشفى سوف يتم من خلال حزم متكاملة ومتطورة من البرامج التدريبية والتي تم إعدادها طبقا لمعايير دقيقة وتخضع لمراجعة وتدقيق دوري تحت إشراف نخبة من الأساتذة في التخصصات المختلفة وأشار إلى أن إدارة التدريب بالمستشفى تأتى فى صدارة الإدارات التي توليها إدارة المستشفى وكلية الطب البشري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اهتماما ودعما كبيرين لما لها من دور كبير في خلق أجيال من أطباء يعكسون صورة مشرفة عن مستشفى سعاد كفافى الجامعى.

يذكر أن مستشفى سعاد كفافى الجامعي تقدم بالفعل تدريب لطلاب وخريجي الكليات التابعة للقطاع الصحي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وغيرها من الجامعات في تخصصات اخرى مثل العلوم الطبية التطبيقية والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتكنولوجيا الحيوية بالإضافة إلي التخصصات غير الطبية مثل الهندسة الطبية مما جعل من المستشفى مركزا لا يقدم فقط خدمة علاجية وإنما يصنع أجيالا من مقدمي هذه الخدمة المتميزة.