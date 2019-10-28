حماية المستهلك يحيل شكوى على فيس بوك لـ"القومية لسلامة الغذاء"

وكان جهاز حماية المستهلك شن حملات لضبط المخالفين في محافظة الفيوم، والتى استهدفت المحال التجارية المخالفة، لضبط المنظومة الاستهلاكية بالمحافظات وحماية حقوق المواطن والتحقق من صلاحية كافة السلع وجودتها ومكافحة الغش التجاري.



أعلن جهاز حماية المستهلك أنه تم رصد شكاوى عبر صفحات التواصل الاجتماعي تتضمن فيديو به أحد التجار يعرض منتجات فاسدة وغير صالح للاستهلاك الآدمي للبيع.وأوضح أنه بناءً على ذلك تم إحالة الواقعة "للهيئة القومية لسلامة الغذاء" للتأكد من صحتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية العاجلة حيالها نظرا لتعلق الأمر بصحة وسلامة المستهلكين.