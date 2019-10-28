"أمهات مصر" تطالب المدارس بتغطية الكابلات والأعمدة المكشوفة

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوص بالتعليم، إن حالة الطقس غير المستقرة التي شهدتها مصر الأيام الماضية، خاصة محافظات الوجه البحري، كانت بداية لدخول فصل الشتاء ولا نعرف كيف ستكون حالة الطقس الأيام المقبلة.



وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أنه يجب على جميع المدارس رفع حالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية بشكل يومي تحسبا لتقلبات الطقس وسقوط السيول والأمطار، الأمر الذي يعرض حياة الطلاب والتلاميذ للخطر.



ولفتت عبير النظر إلى أن الاتحاد تلقى شكوى من بعض أولياء أمور مدرسة المصرية للغات في مدينة قباء بجسر السويس التابعة لإدارة السلام التعليمية، يشكون فيها من وجود كابلات كهربائية مكشوفة تعرض حياة أبنائهم لخطر الموت، بالإضافة إلى تراكم القمامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة.



وناشدت جميع الأجهزة في الأحياء والمحافظات على مستوى الجمهورية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل يومي من تغطية الكابلات، وعواميد الإنارة بالشوارع خاصة المحيطة بالمدارس، وإزالة مياة الأمطار بشكل دوري حفاظا على حياة التلاميذ وعدم تعرض حياتهم للخطر.