ممدوح عباس يقيم دعوى قضائية ضد رئيس الزمالك

رفع ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان الانتخابات التكميلية لنادي الزمالك الأخيرة التي أجريت في سبتمبر الماضي.



واختصمت الدعوى المسجلة برقم ٣١ ٩٢ لسنة ٧٤ قضائية، كلا من رئيس نادي الزمالك، واللجنة المشرفة على الانتخابات، بصفتهما القانونية.



وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من هاني العتال، والتي طالب فيها بوقف انتخابات نادي الزمالك التكميلية.



واختصمت الدعوى، وزير الشباب والرياضة بصفته، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والمدير التنفيذي لنادي الزمالك، ورئيس نادي الزمالك بصفته.



وتضمنت عريضة الدعوى ضرورة وقف مخالفة حرمان عضوين من استكمال دورتهما الانتخابية، وعدم جواز تطبيق تعديلات لائحة الزمالك في 2019 بأثر رجعي على دورة انتخابية أقيمت بلائحة سابقة، ما يعني تنفيذ لائحتين متضاربتين في نفس الدورة الانتخابية، وعدم جواز إلغاء منصب النائب الثاني قبل انتهاء مدته في 23 نوفمبر 2021.