يقدم "الدستور" بعض المعلومات القانونية، لتبسيط سير الإجراءات على المواطنين، تخفيفًا عن كاهل القضاء.



وفي هذا الإطار، نعرض لكم الأوراق المطلوبة لزواج الأجنبي من مصرية.



أوضحت سلوى الفارس المحامية المختصة في قانون الأحوال الشخصية، أن الأوراق المطلوبة لزواج الأجنبي من مصرية هي شهادة عدم ممانعة يتم استخراجها من سفارة الزوج الأجنبي داخل مصر مصدق عليها من الخارجية المصرية ومبين بها ديانة الزوج ومهنته داخل مصر وخارجها والحالة الاجتماعية وعدد الأبناء، وفي حالة الزواج من أكثر من زوجة يتم ذكر كل زوجة وأبنائها كل واحدة في خانتها الخاصة وفي حالة عدم وجود أبناء يذكر ذلك صراحة في الشهادة.



وأضافت، وكذلك يتم تقديم جواز سفر الزوج الأجنبي به ختم السماح بالإقامة في مصر سارية، وشهادة فحص طبي لكلا الزوجين راغبي الزواج تقر بعدم وجود موانع طبية، وشخصين للشهادة على وثيقة الزواج للإقرار بصحة الزواج، و5 صور شخصية لكلا الزوجين وبطاقة الزوجة المصرية وشهادة ميلاد ورقم قومي للتأكد من تخطي الزوجة السن القانوني للزواج.



وأشارت "الفارس" إلى أنه في حالة إذا كانت جنسية الزوج الأجنبي "أردني" يطلب ختم عدم ممانعة من القنصلية من الجنسية المصرية بعمان يرفق أيضًا ضمن أوراق الزواج، موضحة أن يتم تسليم عقد الزواج من مكتب زواج الأجانب بالشهر العقاري التابع له محل سكن الزوجة خلال 10 أيام من توثيق العقد.