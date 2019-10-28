حديقة الحيوان: "الرز بلبن" كان الوجبة الأساسية للفيلة نعيمة

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن التقلبات الجوية لها اعتبارات، ولدينا استعدادات كاملة تجاه بيئة كل حيوان، ونوفر له ما يمكنه من مواجهة هذه التقلبات.



وأضاف "رجائي"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، أن "الرز بلبن" كان الوجبة الأساسية للفيلة نعيمة، لافتًا إلى أنها عاشت 40 سنة ومتوسط أعمار أقرانها أقل بكثير.



وأشار "رجائي"، إلى أن الفيلة كريمة عاشت 60 عاما، ووحيد القرن عاش حوالي 54 عاما، قبل نفوقه، مشيرا إلى أن نعيمة قيد التحنيط خلال تلك الفترة، لافتًا إلى أن الحديقة تتجه لشراء 3 زرافات واثنين من وحيد القرن، بينما تتواصل مع سفارة زيمبابوي لجلب فيل إفريقي خلال أشهر.



وأوضح "رجائي"، أن سعر الزرافة قد يصل إلى مليون جنيه، وسعر الفيل 3 مليون جنيه. مشيرا إلى أن هناك خطة للإكثار من الحيوانات خلال الفترة القادمة، ومن خلال الولدات الجديدة سيتم استبدالها بحيوانات أخرى بشكل يخدم الحديقة.