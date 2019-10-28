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محافظات

"الرياضة" تلتقي بالجانب الكوري لنشر لعبة التايكوندو

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:00 ص
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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استقبل فتحي محمد عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، كلًا من مدير البرامج بسفارة كوريا الجنوبية والخبير الكوري لمحافظة أسوان، والمهندس محمد بدر رئيس فرع التايكوندو بأسوان، وذلك في إطار دعم المديرية لنشر لعبة التايكوندو وزيادة عدد الممارسين بمراكز الشباب والأندية الرياضية.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة ومديرية الشباب والرياضة بأسوان، بجميع الألعاب الرياضية الفردية والجماعية.

ومن ناحيته أشاد فتحي عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، بالخطوات التي تنتهجها لعبة التايكوندو تحت إشراف فرع أسوان للتايكوندو، ومنها عمل الخبير الكوري بأسوان، مما يساعد على رفع الأداء الفني للاعبين والمدربين، بالإضافة إلى جهود سفارة كوريا الجنوبية وكويكا والمركز الثقافي الكوري والاتحاد المصري للتايكوندو لنشر اللعبة بالمحافظة.
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