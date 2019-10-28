طائرة الأحلام المصرية تصل إلى نيويورك في أولى رحلاتها

استقبلت محطة مصر للطيران بمطار جون كيندي بنيويورك أول رحلة إلى نيويورك بطائرة الأحلام من طراز B787-9Dreamliner، باحتفالية خاصة، حيث تم توزيع الهدايا على ركاب الرحلة الأولى التي انطلقت أمس من مطار القاهرة الدولي.



بدأت مصر للطيران، أمس الأحد، تشغيل رحلاتها المباشرة من القاهرة إلى نيويورك، على طائراتها من طراز الدريملاينر B787-9Dreamliner، والتي ضمت إلى أسطولها مؤخرا 6 طائرات من هذا الطراز.



وتعتبر طائرة طراز B777-9، هي أحدث الطائرات التي تنتجها شركة بوينج حاليا، ويتكون جناحها من الكربون للحفاظ على البيئة، حيث أن أهم جزء تسعى له بوينج هو الأمان أثناء الطيران في صناعة طائرتها، كما أن المصنع يسلم لعملائه من فئة B787 حوالي 40 طائرة في الشهر من هذا المصنع فقط.



ويستوعب هذا الطراز 309 مقاعد، منقسمة إلى 30 مقعدًا من الفئة الماسية في درجة رجال الأعمال، و279 مقعدًا بالدرجة السياحية.



والطائرة مزودة بنوافذ كبيرة ذات ستائر تعتيم إلكترونية تسمح برؤية أكبر للمحيط الخارجي للطائرة، فضلًا عن اتساع المساحة المتاحة للراكب مع امكانية تحول المقعد لسرير كامل منفصل إلكترونيًا يمكن تحريكه في ثلاثة أوضاع رئيسية تشمل وضعية الجلوس أثناء الإقلاع والهبوط، ووضعية تناول الطعام، ووضعية النوم.