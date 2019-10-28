صعود محدود لبورصة البحرين فى مستهل التعاملات

صعد المؤشر العام لبورصة البحرين بنحو طفيف، لدى مستهل تعاملات اليوم الإثنين، مدفوعا بارتفاع أسهم قطاع الاستثمار، بالتزامن مع استقرار بقية القطاعات القيادية، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.06%، ليسجل مستوى 1527.20 نقطة.



وبلغت كمية التداول على أسهم السوق بالمستهل نحو 735 ألف سهم، بقيمة بلغت 282.4 ألف دينار.



وسجل الارتفاع الوحيد قطاع الاستثمار، بينما استقر قطاع البنوك التجارية دون تغيير، بالتزامن مع استقرار المستويات السعرية لقطاعات الخدمات، وقطاع الصناعة.



وكان أبرز الأسهم الرابحة سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية، في حين كان السهم الأكثر نشاطا من حيث حجم التداولات سهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بعد تداول 355.000 ألف سهم.