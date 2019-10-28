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محافظات

ضبط لحوم فاسدة في حملة للطب البيطري بسفاجا

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:55 ص
جريدة الدستور
كتب ـ علي عواد
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شنت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الشئون الصحية، اليوم الاثنين، حملة مكبرة على محلات الجزارة والمطاعم، للتأكد من صلاحية السلع المقدمة للمواطنين، وذلك حفاظًا على صحة المواطن بمدينة سفاجا جنوب البحر الأحمر.

وأسفرت جهود الحملة، تحت إشراف الدكتور فتحي سلمي، مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، عن ضبط 25 كيلو لحوم عبارة عن ربع أمامي، و28 كيلو لحوم عبارة عن ربع خلفي، و10 كيلو لحوم داخل أكياس بلاستيكية، جميعها لحوم غير معلومة المصدر، ومتغيرة في الخواص الطبيعية، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد مدير عام الطب البيطري، في بيان له اليوم، أنه لم يستدل على الأختام باللحوم المضبوطة، موضحًا أنه يوجد "بطش" حمراء اللون، مما يؤكد أن الذبح خارج المجازر، لافتًا إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الغذائي للمواطن.

وناشد "سلمي" أهالي البحر الأحمر سرعة الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، والتوجه إلى مقر مديرية الطب البيطري أو الإدارات البيطرية التابعة لها بكافة مدن المحافظة، موضحًا أن المواطنين عليهم دور ومسئولية في الرقابة مع الجهات المختصة لضبط الأسواق والخارجين عن القانون.
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