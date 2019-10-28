الإثنين 28 أكتوبر 2019 الموافق 29 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

حوادث

كثافات مرورية متحركة بالقاهرة والجيزة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:54 ص
جريدة الدستور
ندى حمدي
طباعة
تشهد شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، اليوم الاثنين، كثافات متحركة، بمعدلات سير تصل إلى 60 % تزامنا مع الذروة الصباحية، بالتزامن مع توجه الطلاب للمدارس، في ظل تواجد أمني مكثف لجميع المحاور لرصد ومتابعة الحالة المرورية، وفك الزحامات أولا بأول خلال أوقات الذروة على مدار اليوم.

وشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

أصيب أعلى محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان بكثافات متحركة، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات.

وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعي عباس العقاد، وظهرت كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم.

كوبري أكتوبر شهد كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائري.

وتباطأت حركة السير بنفق الأزهر للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت الكثافات أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس.

وظهرت كثافات على الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبي حتى قصر العيني وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسي ورابعة العدوية.

وشهد شارع الهرم ظهور كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية بشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

لماذا أطلقت أمريكا على عملية قتل البغدادى "كايلا مولر"؟

منذ ساعتين و 16 دقيقة

اليوم.. السيسي يفتتح مؤتمر الاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

منذ يوم

3 أشخاص يغتصبون فتاة بالمنوفية

منذ يوم

"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

ads

الصور

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

غيوم في سماء المقطم

الأكثر قراءة

"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

3 أشخاص يغتصبون فتاة بالمنوفية

بحضور 140 دولة.. مدبولى يشارك فى مؤتمر الاتصالات الراديوية اليوم

لماذا أطلقت أمريكا على عملية قتل البغدادى "كايلا مولر"؟

أيام زمان

«زوج فاشل ويعاني عقدة من النساء».. الوجه الخفي لمصطفى محمود

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

أحمد زكي يعزم كلاب الشوارع على كباب وكفتة.. تعرف على القصة

الدبكة اللبنانية التي أبهرت الإنجليز في لندن وأوقفها موت عبدالناصر. صور نادرة

نجم الساعة

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

الصحة

دراسة: تناول البطاطا يعزز من الأداء الرياضى

دراسة: معظم أدوية ضغط الدم الموصوفة قد لا تكون أفضل خيار

تحالف صحى يدعو إلى جهود عالمية بشأن أمراض الجهاز التنفسى المزمنة

تفعيل الدماغ أثناء النوم لحل المشاكل

الرئيس نيوز

الدولار يواصل التراجع وينخفض قرشين

خاص| المالية تتجه لتعديل سعر الدولار في الموازنة بعد انهياره أمام الجنيه

"استلموهم وإلا أحضرتهم إليكم".. ترامب يهدد بإطلاق سراح الدواعش في لندن

خاص| طرح أبو قير للأسمدة الأقرب.. الحكومة تعتزم بدء جولات ترويجية في الخارج

منوعات

العثور على 40 جمجمة فى المكسيك

رفع مستوى التحذير من بركان فى جزيرة باليابان

العلماء يكتشفون أن جسم رجل أمريكى ينتج الكحول

الرجال أكثر ثرثرة فى العمل من النساء

كشكول

"المعاهد الأزهرية"يهنيء طالبتين حصلتا على بطولة العالم للكاراتيه بتشيلي

الإدارات التعليمية تحذر طلاب الثانوي من هذا الإجراء

5 أبحاث لجامعة المنوفية بالملتقى الطلابي الإبداعي 21 بالإمارات

استشاري يحذر: تدخل الأهل في مشاكل أبنائهم يؤدي للطلاق

إسلام سياسي

الأمم المتحدة تدعو للوقوف ضد المسلحين المتسللين بين المتظاهرين بالعراق

الأوقاف: تربية الإخوان لا تنتج إلا إرهابًا وعقولًا مغلقة

"عبدالله قرداش"...خليفة البغدادى المحتمل فى زعامة داعش

أنباء عن مقتل المتحدث باسم تنظيم داعش الإرهابي


زيت وسكر

كيف تستعد “التخطيط” لإطلاق “صوت مصر” في نوفمبر

أسعار الدولار اليوم الإثنين 28 – 10 – 2019

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 28 – 10 – 2019

أسعار الذهب اليوم الإثنين 28 – 10 – 2019

مقالات الرأي
عمرو خالد
الله أكبر من كل شىء.. كبره تكبيرًا
ماجد حبته
البغدادى.. والعثمانلى
يوسف إدوارد
"بابا المصريين" وليس "بابا العرب"
د. منى حلمى
كيف بعد حضارة آلاف السنوات تقيدنا العواصف!
المزيد

الثقافة

"رجال صنعوا التاريخ" محاضرة بثقافة السويس

الجمعة.. ناصر عراق يناقش "دار العشاق" بمعرض الشارقة

"القومي لثقافة الطفل" يوزع جوائز التنمر بالأعلى للثقافة

غدًا.. "أخيل جريحًا" على مائدة مكتبة الشروق بالمهندسين

صفحتنا ع الفيس بوك