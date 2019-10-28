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حوادث

كشف غموض احتراق مصنع بلاستيك في القليوبية

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:53 ص
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة احتراق مصنع بلاستيك في قليوب، وسرقة خزينة بداخله، حيث تبين أن وراء الواقعة عامل سابق بالمصنع.

وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع لتكسير البلاستيك مقام على مساحة 200 متر تقريبًا ملك "وليد. ر. ع" وأتت النيران على ماكينة تكسير البلاستيك والمادة الخام لحبيبات البلاستيك.

وكشفت التحريات، أنه من خلال فحص كاميرات المراقبة بالمصنع، تبين خروج أحد العاملين السابقين ويدعى "حازم" من داخل المبنى قبل نشوب الحريق مباشرة حاملًا خزينة صغيرة الحجم على يده من الغرفه المخصصة للإدارة.

وبسؤال مالك المصنع، قرر سرقة الخزينة من مكتب الإدارة وبداخلها 30 ألف جنيه، واتهم "حازم. ج. ع" 25 سنة، عامل، وسابق اتهامه في 3 قضايا "سرقة متنوعة ونشل وجرائم أحداث" وسبق فصله من العمل منذ أسبوعين، بسرقة الخزينه وإشعال الحريق بالمصنع.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، حيث قرر أنه في اليوم السابق لارتكاب الحادث في السابعة مساءً دخل المصنع حال تبديل ورديات العمال واختبأ أسفل سلم المصنع، وعقب انصراف العمال في التاسعة صباح يوم الحادث، صعد إلى الطابق الثاني "مبنى الإدارة" واستولى على الخزينة، وعقب ذلك أضرم النيران بمكان الحادث بوضع أسطوانة غاز أسفل ماكينة تكسير البلاستيك بالطابق الأرضي وإشعال النيران بالقرب منها، وكسر الخزينة واستولى على المبلغ المالي الموجود بداخلها وقدره 20 ألف جنيه.

تم بإرشاد المتهم ضبط مبلغ مالي 16 ألف جنيه من إجمالي المبلغ المستولي عليه، وهاتف محمول، وأقر بأنه أنفق باقي المبلغ المالي المستولى عليه في شراء بعض المستلزمات الخاصة به "ملابس وأحذية"، كما تم بإرشاده ضبط الخزينة محل البلاغ بأحد الأراضي الزراعي المتاخمة لمكان الحادث.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
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