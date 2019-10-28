التحقيق في حريق معرض سيارات بالمهندسين

تجري نيابة العجوزة تحقيقات موسعة، اليوم الإثنين، في التهام حريق لمعرض سيارات بالمهندسين، بعد اشتعال النيران باللافتة المعلقة أعلى المعرض.



وقررت النيابة برئاسة المستشار جمال الجبلاوي، استدعاء مالك المعرض لسماع أقواله حول الواقعة وتحديد قيمة التلفيات والخسائر، كما انتدبت خبراء المعمل الجنائي لفحص مسرح الحريق وتحديد أسبابه.



وكانت غرفة النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا بنشوب حريق هائل بشارع أحمد عرابي وتصاعد ألسنة اللهب فجر اليوم، فتم إخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، فوجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وفحص ملابسات البلاغ.



ودفع اللواء هاني سعيد مدير ادارة الحماية المدنية بالجيزة بـ6 سيارات إطفاء، حيث تبين أن الحريق اشتعل بمعرض سيارات في الطابق الأرضي بعقار على ناصية شارع أحمد عرابي، وتمكنت قوات الإطفاء من سحب وإخراج كافة السيارات المعروضة بموقع الحريق وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب التي تصاعدت لأعلى ما آثار ذعر سكان العقار والمواطنين.



ونجحت قوات الدفاع المدني في منع امتداد النيران لباقي شقق العقار، وتم السيطرة عليها بالكامل وإجراء عمليات التبريد لمنع تجددها.



وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أنه من خلال استجواب مالك المعرض حول سبب الحريق قرر أن النيران بدات من اللافتة الكبري للمعرض بعد حدوث ماس كهربائي بها وشرر أدى إلى اشتعال النيران وامتدادها للداخل.



تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.