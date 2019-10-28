6 قطاعات تهوى ببورصة قطر بمستهل التعاملات

تراجعت مؤشرات بورصة قطر لدى مستهل تداولات اليوم الاثنين، بدعم من هبوط 6 قطاعات، حيث انخفض المؤشر العام بنسبة 0.25 %، خاسرا نحو 26.22 نقطة من قيمته ليسجل مستوى 10274.95 نقطة.



وسجلت التداولات في ذلك التوقيت 24.15 مليون ريال، وزعت على 7.76 مليون سهم، بتنفيذ 454 صفقة.



وشهدت التعاملات تراجع 6 قطاعات على رأسها البضائع، ويليه العقارات، ثم التأمين، والنقل، والصناعة، والبنوك والخدمات المالية، فيما ارتفع الاتصالات وحيدًا.



وهبط قطاع البضائع بنسبة 1.18 %، نتيجة لتراجع 4 أسهم تقدمها ودام بنسبة 2.03 %.



وتراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.14 %، لهبوط سهمي مسيعيد وقامكو بنسبة 1.91 %، و0.36 % على التوالي، فيما ارتفع الاتصالات 0.10 %، بدعم أساسي لنمو أوريدو وحيدًا بـ0.14 5.



وتصدر سهم العامة للتأمين الأسهم المتراجعة بنسبة 10 %، فيما جاء الخليجي على رأس الارتفاعات بـ1.72 بالمائة.



وحقق سهم قطر الأول، المنخفض 0.86 %، أنشط الكميات بتداول 1.71 مليون سهم، فيما تصدر قطر الوطني السيولة بنحو 10.56 مليون ريال، منخفضًا 0.61 %.