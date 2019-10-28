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حوادث

شرطة الكهرباء تضبط 11 ألف قضية سرقة تيار

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:49 ص
جريدة الدستور
عمرو المزيدى
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كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1276 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

فيما أسفرت جهود وفروع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق، عن ضبط 1015 قضية تموينية متنوعة، ضبط خلالها "غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية".

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 11041 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

ونجحت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة "حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائى لنهر النيل، حماية منافع الرى والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة، وحماية الأراضى الزراعية، ملاحة داخلية" عن ضبط 545 قضية متنوعة.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 266 قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وفي ذات السياق، أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التي تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذلك الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي، عن ضبط 9 قضايا متنوعة.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط 8 قضايا "مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات".
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