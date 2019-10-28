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محافظات

إخلاء منزلين لتصدعهما بحي راشد في سوهاج

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:48 ص
جريدة الدستور
محمود عبد العال
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هرعت الأجهزة الأمنية بسوهاج لإخلاء منزلين، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، في منطقة حي راشد، دائرة قسم أول سوهاج، من السكان، لحدوث تصدعات وشروخ بهما.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير الأمن، إخطارا، من مأمور قسم أول شرطة سوهاج، يفيد بحدوث تصدعات في منزل بحي راشد.

وانتقل نائب مدير الأمن، ومأمور وضباط القسم، وقوات إدارة الحماية المدنية، حيث تبين وجود بعض التصدعات والشروخ القديمة في منزل مكون من 3 طوابق، مبني بالطوب الأحمر واللبن، ومسقوف بالعروق الخشبية، على مساحة 70 مترا، ملك "علي. ا. ا" 88 عاما، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية، يقطنه وأسرته، دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك المنزل، علل ذلك نتيجة قدم المنزل وتهالكه، وأُخطرت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، والتي انتقلت للمعاينة، وتبين حدوث بعض التصدعات لمنزل مجاور للعقار المبلغ بشأنه، مكون أيضا من 3 طوابق، ومبني بالطوب الأحمر واللبن ومسقوف بالعروق الخشبية، على مساحة 45 مترا، ملك "أحمد. ش. ع" 38 عاما، سائق، يقطنه وأسرته.

وأُخلي العقارين من قاطنيهم، وتم عمل كردون أمني، وتعيين الخدمات اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.
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