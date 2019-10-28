تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

هبطت المؤشرات الكويتية بنحو جماعي لدى مستهل تعاملات اليوم الاثنين، حيث تراجع المؤشر العام 0.1%، كما انخفض المؤشران الأول والرئيسي بنسبة 0.05 % ومؤشر0.21 5 على التوالي.



وتصدر قطاع النفط والغاز التراجعات، ليهبط بنحو 0.92 %، يليه الاتصالات بواقع 0.55 %، فيما تصدر قطاع التكنولوجيا الارتفاعات بواقع 1.91%.



وجاء سهم "آبـار" على رأس القائمة المتراجعة للأسهم المُدرجة، بانخفاض نسبته 9.91 5، بينما تصدر سهم "العيـــد" قائمة الارتفاعات بنحو 7.7 %.



وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية في تلك الأثناء 48.4 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1550 صفقة حققت سيولة بقيمة تقترب من 4 ملايين دينار.



وحقق سهم "أهلي متحد - البحرين" نشاط السيولة بقيمة 328.05 ألف دينار متراجعًا 0.37 %، فيما تصدر سهم "أبيار" نشاط الكميات بتداول 13.17 مليون سهم متراجعًا 8.06 %.