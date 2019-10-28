نجل الشيخ محمد طنطاوي: والدي كان يغضب من رش المياه في الشارع

قال المستشار عمرو طنطاوي، نجل الشيخ محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الراحل، والقاضي بمحكمة استئناف القاهرة، إن والده الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي كان يغضب من رش المياه في الشارع، لأنه يعلم قيمتها منذ عام 2000.



وأضاف "طنطاوي"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، أن والده كان ينظر إلى المستقبل من خلال مواقف معينة، لافتًا إلى أنه كان صاحب رؤية ثاقبة، مشيرًا إلى أن هذا تصرف يضر بالمجتمع، والجميع مسؤول عنه.



وأردف: "بعض الناس كانت تفتح المياه وتتركها في الشارع، وكان والدي يغضب غضب شديد ويفضل يقولهم مش كده، زي ما يكون عايز يقولنا أن الحروب بين الدول هتكون على المياه".