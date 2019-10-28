استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم

سجل سعر الدولار بداية تعاملات اليوم استقرارا ملحوظا، حيث سجل 16.08 جنيه للشراء، 16.18 جنيه للبيع، طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي.



ووصل سعر صرف الدولار بالبنك الأهلي 16.10 جنيه للشراء، 16.20 جنيه للبيع، وببنك مصر 16.10 جنيه للشراء، 16.20 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة بلغ الدولار 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.



كما بلغ سعر صرف الدولار لدى البنك التجاري الدولي 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.