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عالم

معارض عالمية تعرض مومياوات وكنوز مصر القديمة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:16 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكي
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رصد موقع "سكوب إمباير" السياحي، أهم المعارض العالمية التي تعرض موميات وآثار تعود لمصر القديمة، خلال فترة الخريف الحالية.

كما قال الموقع إن حضارة مصر القديمة فتنت دائمًا كل من صادفها، مصريا أو عربيا أو أجنبيا، فقد امتدت حضارة مصر القديمة أو الفرعونية لمدة خمسة آلاف عام من التاريخ، وقد تركت وراءها الكثير من القطع الأثرية أكثر من أي حضارة أخرى في العالم، من أهرامات الجيزة الهائلة إلى العديد من التماثيل والمومياوات، وأبرزها:

معرض "مصر القديمة: من اليوم إلى الأبد"، بمركز الثقافة في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل.
بدأ المعرض من يوم 12 أكتوبر، ويحتوي المعرض على 140 قطعة أثرية تم اقتراضها من متحف إيجيزيو في تورينو بإيطاليا، والذي يستضيف ثاني أكبر مجموعة عن مصر في العالم بعد المتحف المصري في القاهرة.

متحف كارلسبرج جليبتوتيك، كوبنهاجن، الدنمارك.
يضم هذا المعرض حوالي 300 عمل معروض للجمهور من جميع فترات التاريخ المصري القديم، مما يتيح للمشاهدين تتبع توسع وتطور مصر كحضارة خلال العصر البرونزي.

معرض"المدن الغارقة: العالم الساحر لمصر"، متحف سانت لويس للفنون، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.
شجع اكتشاف عدد كبير من القطع الأثرية المغمورة التي اكتشفت في الإسكندرية بين عامي 1995 و1996 على فتح قسم جديد مختار وسمّته "إدارة الآثار المغمورة بالمياه"، بدأ المعرض يوم السبت الخامس من أكتوبر.

معرض "النوبة القديمة الآن"، متحف الفنون الجميلة، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.
في 13 أكتوبر، أعلن متحف الفنون الجميلة (MFA) في بوسطن أن معرضه الأخير سيشمل آلاف السنين من التاريخ النوبي، مع مجموعة ضخمة من الفنون والمجوهرات والفخار والتماثيل وغيرها.

معرض "الملك توت: كنوز الفرعون الذهبي"، معرض ساتشي، لندن، المملكة المتحدة.
يضم معرض "كنوز الفرعون الذهبي" ما مجموعه 150 قطعة أثرية من قبر الملك توت عنخ آمون مع أكثر من خمسين قطعة سافرت خارج مصر لأول مرة منذ اكتشاف القبر، وسيقام المعرض في لندن في الفترة من 2 نوفمبر حتى 3 مايو 2019.
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