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منوعات

رفع مستوى التحذير من بركان في جزيرة باليابان

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:03 ص
جريدة الدستور
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رفعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الاثنين، مستوى التحذير من بركان في جزيرة جنوب غرب اليابان بعد أن رصدت السلطات زلزال واسع النطاق قرب فوهة البركان الليلة الماضية.

وأفادت هيئة الأرصاد، وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، بارتفاع مستوى التحذير في جبل شينداك في جزيرة كوتشينورابو من المستوى الثاني إلى الثالث على مقياس من خمس درجات، مما يعني توقف متسلقو الجبال عن ممارسة رياضتهم.

وتعرض الجبل لسلسلة من الانفجارات مع تدفق الحمم البركانية شهري ديسمبر ويناير الماضيين، إلا أن هيئة الأرصاد خفضت مستوى التحذير من 3 إلى 2 يونيو الماضي، إذ أنها لم تلحظ أي ثوران فعلي عند قمة البركان منذ شهر فبراير.

وحذرت هيئة الأرصاد من الصخور المتطايرة وتدفقات الحمم البركانية على بعد كيلومترين حول فوهة البركان.
وقال مسؤول من هيئة الأرصاد - في مؤتمر صحفي - "هناك احتمال لحدوث ثوران بركاني شبيه لذلك الذي حدث يناير الماضي، عندما بلغ ارتفاع تدفقات الحمم البركانية 9ر1 كيلومتر من الفوهة".

وفي مايو 2015، أجلت السلطات اليابانية جميع سكان جزيرة ياكوشيما التي تقع على بعد حوالي 12 كيلومترا شرق البركان، بعد ثورانه. وتقع جزيرة كوتشينورابو على بعد حوالي 130 كيلومترا جنوب غرب مدينة كاجوشيما.

وفي اليابان 110 براكين نشطة وتراقب البلاد 47 بركانا بصفة مستمرة. وكان 63 شخصا قد لقوا مصرعهم في ثوران بركان جبل أونتاكي في سبتمبر 2014 وذلك في أسوأ حادثة من نوعها في اليابان منذ قرابة 90 عاما.
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