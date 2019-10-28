الدولار يصعد والإسترليني يتراجع قبل اجتماع المركزي الأمريكي

جرى تداول الدولار قرب أعلى مستوى له في أكثر من شهرين مقابل الين اليوم الاثنين قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع حيث من المتوقع أن يخفض صناع السياسة أسعار الفائدة لكن مع التشديد على إحجامهم عن إجراء المزيد من التيسير النقدي.



وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو، وسط توقعات بالاتفاق في وقت لاحق اليوم الاثنين على تأجيل انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي حتى 31 يناير كانون الثاني بعد إخفاق رئيس الوزراء بوريس جونسون في نيل الموافقة على جدوله الزمني للخروج من التكتل.



وصعد اليوان الصيني إلى أقوى مستوى في أسبوعين اليوم بعدما قالت بكين وواشنطن إنهما "قريبتان من وضع اللمسات الأخيرة" على

مرحلة أولى من اتفاق لتخفيف حربهما التجارية، لكن بعض المتعاملين خففوا من تفاؤلهم لأن التوصل إلى تسوية سريعة أمر غير مؤكد إطلاقا.



وسيتحول تركيز السوق إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الذي ينتهي يوم 30 أكتوبر واجتماع بنك اليابان المركزي الذي ينتهي يوم

31 أكتوبر.