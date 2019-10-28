الإثنين 28 أكتوبر 2019 الموافق 29 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

اقتصاد

النقد الدولي: نمو اقتصاد مصر يدعم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:39 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
طباعة
رأى صندوق النقد الدولي أن مستويات النمو القوية التي يحققها الاقتصاد المصري من المتوقع أن تدعم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتوقع الصندوق - في نسخة أكتوبر من تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" الذي أطلق من مدينة دبي الإماراتية اليوم الاثنين - أن تحقق مجموعة الدول المستوردة للنفط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نموا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يصل إلى 4.4% في 2019، بدعم من النمو القوي للاقتصاد المصري المنتعش بفضل تحسن قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي... لكن هذه النتائج تستثني الاقتصادين الباكستاني والسوداني.

وأشاد الصندوق ببرامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها مصر ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الوطنية، التي أسهمت في تخفيف الأعباء وزيادة الأعداد التي تغطيها برامج التحويلات النقدية من ٢٠٠ ألف إلى ٢٫٣ مليون أسرة، أي نحو عشرة ملايين نسمة.

وأكد أن الاقتصاد المصري حقق وتيرة نمو أسرع وأصبح من أعلى المعدلات على مستوى المنطقة، وظهر ذلك في خفض العجز في الحساب الجاري والمالية العامة، وازدادت الاحتياطيات الدولية، وتراجعت معدلات الدين العام والتضخم والبطالة.

وأشار الصندوق في تقريره إلى تزايد حالة عدم اليقين العالمي بشأن أسعار النفط والبريكست والتوترات التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة وأحداث جيوسياسية أخرى داخل المنطقة وخارجها، إلا أنه على مستوى الدول ضرب مثلا بمصر التي تواصل تسجيل معدلات نمو قوية، فيما يسجل الاقتصادان الباكستاني والسوداني تباطؤا حادا.

وأبقى "النقد الدولي"على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في مجموعة الدول المستوردة للنفط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان في 2019 إلى 3.6% فيما خفض تقديراته لنمو عام 2020 إلى 3.7% من 4% في تقديرات سابقة، تحت وطأة التباطؤ في باكستان والسودان.

ورجح التقرير أن تظل معدلات عجز الحساب الجاري ثابتة إلى حد كبير في كل بلد في المنطقة على حدة، وتشير التنبؤات إلى استقرار التضخم على المدى المتوسط مع تلاشي آثار مستوى الأسعار (ولا سيما الناتجة عن انخفاض أسعار الصرف)، وتوقع أن تبلغ معدلات البطالة على مستوى المنطقة 11% في المتوسط مقابل ٧ % في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى.

وشدد الصندوق على أن الصدمات الخارجية يمكن أن تهدد استمرارية أوضاع المالية العامة، وبالتالي على الحكومات أن تتوخى الحذر للحد من تعرضها لهذه المخاطر، موضحا أن البلدان التي لا تزال تقدم دعما على الطاقة أو لديها أسعار محلية ثابتة ربما كانت معرضة بصفة خاصة لمخاطر التقلبات في أسعار الطاقة العالمية.

وتوقع أن تحقق دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا بواقع 2.7% في 2020، وعلى صعيد العالم العربي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو من 2.8% في 2019 إلى 1.9% و3.3% في 2020 من 3.8% في توقعات سابقة.

ورأى الصندوق أن أعباء الدين العام في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زادت خلال العقد الماضي، مما ساهم في تنامي المخاطر قريبة الأجل، داعيا إلى تكثيف جهود الضبط المالي الداعم للنمو بغرض إعادة بناء القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر وتكوين الحيز اللازم لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى رفع النمو على المدى المتوسط، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الحوكمة، وزيادة مرونة سوق العمل، وتشجيع التكامل الإقليمي، وتعزيز المنافسة داخل الأسواق.

وكان صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الحالي إلى 3%، وهي أبطأ وتيرة نمو للاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية في 2008، مرجعا هذا إلى النمو المتباطئ تحت ضغط من زيادة حدة التوترات التجارية وارتفاع عدم اليقين المحيط بمستقبل التجارة وسط التقلبات الجيوسياسية، وكذلك أزمة الأسواق الناشئة وعوامل أخرى مثل انخفاض الإنتاجية وزيادة معدلات الشيخوخة في الاقتصادات المتقدمة، وهو ما دفع معدل نمو التجارة العالمية في النصف الأول من العام الحالي إلى 1 %، وهو أضعف مستوى منذ عام 2012.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

"باعترافات أقطابهما".. القاعدة وداعش من أصل إخواني

منذ أقل من نصف ساعة

استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

أبرز 12 معلومة عن المؤتمر العالمى WRC برعاية الرئيس السيسى

منذ حوالي 13 ساعة

«تحرش أزهري».. طالبات الأزهر يروين رحلة عذابهن خارج أسوار الجامعة

ads

الصور

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

غيوم في سماء المقطم

الأكثر قراءة

"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

3 أشخاص يغتصبون فتاة بالمنوفية

اليوم.. السيسي يفتتح مؤتمر الاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

أبرز 12 معلومة عن المؤتمر العالمى WRC برعاية الرئيس السيسى

أيام زمان

«زوج فاشل ويعاني عقدة من النساء».. الوجه الخفي لمصطفى محمود

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

أحمد زكي يعزم كلاب الشوارع على كباب وكفتة.. تعرف على القصة

الدبكة اللبنانية التي أبهرت الإنجليز في لندن وأوقفها موت عبدالناصر. صور نادرة

نجم الساعة

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

الصحة

دراسة: تناول البطاطا يعزز من الأداء الرياضى

دراسة: معظم أدوية ضغط الدم الموصوفة قد لا تكون أفضل خيار

تحالف صحى يدعو إلى جهود عالمية بشأن أمراض الجهاز التنفسى المزمنة

تفعيل الدماغ أثناء النوم لحل المشاكل

الرئيس نيوز

لبنان يفرض حظرا مؤقتا على إخراج مبالغ ضخمة من الدولار نقدا

خبراء ينتقدون اقتراح ترامب بأن تدير شركة أمريكية النفط السوري

الخارجية الأمريكية تطالب جميع الأطراف في العراق بنبذ العنف

وزير الخارجية الألمانى يزور مصر

منوعات

العثور على 40 جمجمة في المكسيك

رفع مستوى التحذير من بركان في جزيرة باليابان

العلماء يكتشفون أن جسم رجل أمريكى ينتج الكحول

الرجال أكثر ثرثرة فى العمل من النساء

كشكول

بـ"مهارات خاصة".. ابتكار"إنساني آلي" لإرشاد الطلاب في المدارس

اليوم.."الموسيقى الدرامية"ندوة لإعلام الأكاديمية العربية

اليوم.. "عبد الغفار" يشهد انطلاق مؤتمر الأمن الغذائي بشمال إفريقيا

"المحرصاوي" يلتقى بوفد الهيئة العربية للتصنيع لبحث سبل التعاون

إسلام سياسي

"عبدالله قرداش"...خليفة البغدادى المحتمل فى زعامة داعش

أنباء عن مقتل المتحدث باسم تنظيم داعش الإرهابي

المعارضة السودانية تحذر من تحركات تنظيم بوكو حرام المتطرف

باحث: داعش انتهى قبل مقتل زعيمه


زيت وسكر

ننشر الإجراءات والمستندات المطلوبة للتنازل عن عداد كهرباء

كيف تنجز عملك بإحترافية؟.. 8 إرشادات تساعدك علي ذلك

الأحكام القضائية تنتصر لموظفي الصناديق بالتثبيت علي الموازنة

“الصحة” تعلن بشرى سارة لأهالي السويس

مقالات الرأي
عمرو خالد
الله أكبر من كل شىء.. كبره تكبيرًا
ماجد حبته
البغدادى.. والعثمانلى
يوسف إدوارد
"بابا المصريين" وليس "بابا العرب"
د. منى حلمى
كيف بعد حضارة آلاف السنوات تقيدنا العواصف!
المزيد

الثقافة

"رجال صنعوا التاريخ" محاضرة بثقافة السويس

الجمعة.. ناصر عراق يناقش "دار العشاق" بمعرض الشارقة

"القومي لثقافة الطفل" يوزع جوائز التنمر بالأعلى للثقافة

غدًا.. "أخيل جريحًا" على مائدة مكتبة الشروق بالمهندسين

صفحتنا ع الفيس بوك