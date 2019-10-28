أفغانستان: مقتل وإصابة 18 من طالبان في الاشتباكات

لقى ما لا يقل عن 8 من مسلحي طالبان مصرعهم وأصيب 10 آخرون خلال اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن الأفغانية والمسلحين في إقليمي فارياب وبلخ شمال أفغانستان.



وأفاد فيلق شاهين 209 - في بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الاثنين - بأن اشتباكًا اندلع بين قوات الأمن ومقاتلي طالبان في قرية تشاكماك بمنطقة باشتون كوت في إقليم فارياب الشمالي.



ووفقا لبيان أصدره فيلق شاهين 209 العسكري، أسفر الاشتباك عن مقتل 6 من عناصر طالبان وإصابة 8 آخرين، كما أكد البيان عدم سقوط أي من أفراد الأمن أو المدنيين خلال الاشتباكات.



وقال فيلق شاهين 209، إن اشتباكًا آخر اندلع أيضا بين قوات الأمن ومقاتلي طالبان في منطقة بياز كار بإقليم بلخ، مما أسفر عن مقتل اثنين من المسلحين وإصابة اثنين آخرين.