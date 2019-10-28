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عالم

اليوم.. افتتاح مؤتمر البحرين الدولي للدفاع "بايدك 2019" (صور)

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:32 ص
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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تشهد مملكة البحرين اليوم الاثنين، افتتاح معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2019 "Pidec"، في دورته الثانية، تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
اليوم.. افتتاح مؤتمر
ويقام أيضا على هامش فعاليات المعرض إقامة مؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط "Memac" غد الثلاثاء على مدى يومين لمناقشة التحولات الكبيرة في مجال التكنولوجيا العسكرية وتطوراتها وتحدياتها وتأثيراتها، ومد جسور التفاهم لإيجاد حلول مشتركة لتوطين التكنولوجيا العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.
اليوم.. افتتاح مؤتمر
وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" والمتحدث الرسمي لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط، في مؤتمر صحفي، أن البحرين تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتوطين الصناعات العسكرية.
اليوم.. افتتاح مؤتمر
وشدد على أن البحرين لم تنظم أي فعالية تستهدف دولة بعينها أو تتدخل بشؤون الغير، لافتًا إلى أن معرض ومؤتمر "بايدك 2019" سيركز على التكنولوجيا العسكرية بمفهومها الشامل واستراتيجيات الدفاع السيبراني ومناقشة مستقبل التوريد الدفاعي والعسكري.
اليوم.. افتتاح مؤتمر
وحول أهمية المعرض والمؤتمر في ضوء خطر الإرهاب الذي يهدد الدول العربية، أكد أن المعرض والمؤتمر يأتي في وقت ما تزال فيه المنطقة تعاني من تهديدات التطرف والإرهاب، حيث يسعى المعرض والمؤتمر إلى تحقيق عدة أهداف في هذا السياق تتركز في إحلال السلام وتعزيز التنمية المستدامة، والارتقاء بمركز البحرين في مجال التقنية الرقمية والتكنولوجيا العسكرية بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، إضافةً إلى توطين الصناعات العسكرية والدفاعية وعقد شراكات تعود بالنفع على تعزيز الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة برًا وبحرًا وجوًا، مضيفًا أن المملكة تنظم مؤتمراتها المتخصصة على غرار (بايدك) وفق أعلى المعايير ومشاركة أكفأ المتحدثين حول العالم، وستساهم مخرجات المعرض والمؤتمر في تعزيز عوامل أمن واستقرار المنطقة".
اليوم.. افتتاح مؤتمر
وأوضح أن معرض ومؤتمر بايدك 2019 يتسم بخصائص منفردة من حيث الرعاية والإشراف وحجم المشاركة والمتابعة، حيث تؤكد كل هذه العناصر على أننا أمام علامة وطنية عالمية الطراز من التميز والريادة، مشيدًا بالدعم الكبير لقوة دفاع البحرين لهذا الحدث الكبير.
اليوم.. افتتاح مؤتمر
وأشار إلى أن معرض ومؤتمر بايدك 2019 يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى في 2017 على كافة المستويات ليصبح في صدارة المعارض العسكرية المتخصصة على مستوى المنطقة، مشيرًا إلى أن المؤتمر والمعرض أصبح كيانًا وطنيًا مرموقًا وعالميًا يروج لمنظومة التطوير الشاملة التي تشهدها المملكة في إطار التنمية المستدامة.
اليوم.. افتتاح مؤتمر
ولفت إلى أن "بايدك 2019" يعكس الرؤية الواضحة والمؤثرة لمملكة البحرين في ترتيباتها الإقليمية بما ينسجم مع مصالحها الوطنية والخليجية، منوهًا إلى أن الحدث بات مقصدًا مهمًا لكبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية بما يلبي أية احتياجات قوة دفاع البحرين ويسهم في ترسيخ موقع المملكة في ريادة الأعمال إقليميًا ودوليًا.
اليوم.. افتتاح مؤتمر
ويشارك في معرض ومؤتمر البحرين للدفاع "بايدك 2019" أكثر من 200 شركة عارضة وأكثر من 60 وفدًا رسميا من 25 دولة حول العالم بهدف تبادل الأفكار والآراء والتشاور حول آخر المستجدات الأمنية الراهنة على الساحة بين الخبراء العسكريين، وإيجاد منصة حصرية للقاء والتواصل مع خبراء قطاع الدفاع وكبار مندوبي الشركات المتخصصة في هذا المجال، والترجمة الفعلية لمجمل الرؤى الاستراتيجية السياسية والدبلوماسية التي تشهدها التحالفات الرئيسية المشاركة، وتنسيق جميع الجهود العسكرية والدبلوماسية المشتركة لتعزيز التعاون بين مملكة البحرين والمجتمع الدولي، إضافة إلى دعم أهداف قوة دفاع البحرين الرامية إلى تطوير قدراتها الدفاعية والعسكرية الحديثة ووضعها دائمًا في حالة جاهزية قتالية عالية.
اليوم.. افتتاح مؤتمر
ومن المتوقع زيارة أكثر من 10 آلاف زائر من 50 دولة حول العالم للاطلاع على أفكار تطوير التكنولوجيا العسكرية على ضوء رؤى أحدث الاستراتيجيات البناءة وتطويعها للتعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة، وبما يصب في تحقيق التكامل بين التقنيات الدفاعية الحديثة والفكر الاستراتيجي المتقدم.

وتضمن "بايدك" في نسخته الأولى في أكتوبر 2017، مشاركة 180 شركة، وبلغ عدد الزوار 9120 زائرًا من 49 شركة أكثر من 3 أضعاف العدد المتوقع، وحاز المعرض على جائزة أفضل معرض في الشرق الأوسط لعام 2018، لأفضل معرض تجاري يقام على مساحة تزيد على 10 آلاف متر.
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