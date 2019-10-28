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عالم

صيحات منددة بترامب خلال حضوره مباراة بدوري البيسبول

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:17 ص
ترامب
ترامب
أ ش أ
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علت صيحات استهجان من مشجعين خلال حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إحدى مباريات دوري البيسبول في واشنطن الاثنين.

وحضر ترامب المباراة في اليوم الذي أعلنت فيه إدارته مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي المطلوب الأول للبنتاجون.

وأطلق المشجعون صيحات الاستهجان عندما ظهرت صورة ترامب على شاشة عملاقة.

وخفت الصيحات عندما تحولت الكاميرات لتظهر جنودا كانوا متواجدين في المنصات. لكن المشجعين راحوا ينادون "اسجنوه" وهي العبارة التي كثيرا ما تتردد في التجمعات المؤيدة لترامب ضد هيلاري كلينتون، لكنها باتت الآن غالبا ما تستخدم ضد الرئيس.

ويواجه الرئيس منذ أسابيع إجراءات عزل أطلقها الديمقراطيون، وكذلك إدانة واسعة من الحزبين لسياسته في سوريا.

وكانت خطوة غير معتادة للرئيس والسيدة الأولى، التي وصلت قبله إلى ناشونالز ستيديوم، وجلست في مقصورة خلف الفريق المضيف.
وقبل مباراة فريقي ناشونالز واستروز قال مدير فريق واشنطن ديف مارتينيز إنه يأمل أن "يستمتع ترامب بالمباراة".

وردا على سؤال حول ما إذا كان الفريق متحمسا لوصول الرئيس أجاب مارتينيز "في الواقع لم نتحدث عن ذلك. إننا نركز على لعبة البيسبول".
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