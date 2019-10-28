الإثنين 28 أكتوبر 2019 الموافق 29 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

مصر

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 27 درجة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 07:57 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة تصل لحد الضباب صباحًا على مناطق من شمال البلاد وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 27
شبين الكوم 19 26
طنطا 19 26
دمنهور 21 25
الإسكندرية 22 26
بلطيم 20 25
مطروح 18 25
السلوم 17 25
سيوة 16 26
بورسعيد 21 24
دمياط 21 25
الزقازيق 19 26
الإسماعيلية 19 26
السويس 18 26
العريش 19 24
رفح 18 23
رأس سدر 21 27
نخل 16 24
نويبع 21 28
طابا 21 25
كاترين 11 25
الطور 21 30
شرم الشيخ 23 29
الغردقة 22 29
مرسى علم 21 28
الفيوم 19 27
بنى سويف 18 27
المنيا 17 28
أسيوط 17 29
سوهاج 17 29
قنا 18 29
الأقصر 20 29
أسوان 21 30
أبوسمبل 18 30
الوادي الجديد 20 30
شلاتين 22 31
أبو رماد 23 30
حلايب 24 29
رأس حدربة 24 28
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

وزير الانتحاريين.. تعرف على خليفة البغدادي في قيادة تنظيم داعش الإرهابي

منذ حوالي 21 ساعة

تمت خلال انتقاله لتركيا.. تفاصيل عملية مقتل "البغدادي" زعيم داعش

منذ يوم

"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

منذ حوالي 18 ساعة

محامٍ: محمد راجح قد يقضى نصف مدة الحكم

ads

الصور

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

غيوم في سماء المقطم

الأكثر قراءة

"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

3 أشخاص يغتصبون فتاة بالمنوفية

أبرز 12 معلومة عن المؤتمر العالمى WRC برعاية الرئيس السيسى

«زوج فاشل ويعاني عقدة من النساء».. الوجه الخفي لمصطفى محمود

أيام زمان

«زوج فاشل ويعاني عقدة من النساء».. الوجه الخفي لمصطفى محمود

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

أحمد زكي يعزم كلاب الشوارع على كباب وكفتة.. تعرف على القصة

الدبكة اللبنانية التي أبهرت الإنجليز في لندن وأوقفها موت عبدالناصر. صور نادرة

نجم الساعة

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

الصحة

دراسة: تناول البطاطا يعزز من الأداء الرياضى

دراسة: معظم أدوية ضغط الدم الموصوفة قد لا تكون أفضل خيار

تحالف صحى يدعو إلى جهود عالمية بشأن أمراض الجهاز التنفسى المزمنة

تفعيل الدماغ أثناء النوم لحل المشاكل

الرئيس نيوز

معهد البحوث الفلكية يحدد موعد "المولد النبوي" الشريف

ننشر.. إجراءات التنازل عن "عداد كهرباء" للغير

القضاء ينتصر لموظفي الصناديق والحكومة "تمتنع".. ووساطة برلمانية لحل الأزمة

نقابة الأطباء تعلن رفضها نظام "التكليف" الجديد

منوعات

العلماء يكتشفون أن جسم رجل أمريكى ينتج الكحول

الرجال أكثر ثرثرة فى العمل من النساء

مع فصل الشتاء.. شركة أمريكية تصمم حذاء صوف مضاد للماء

رجل يفقد بصره بسبب النظر طويلًا بالهاتف

كشكول

"المحرصاوي" يلتقى بوفد الهيئة العربية للتصنيع لبحث سبل التعاون

"طنطا" تستقبل لجنة تقييم أفضل "جامعة مصرية"

للأمهات.. هذه أضرار جلوس طفلك لفترة طويلة

"اللغة العربية" بالمنصورة تعقد مؤتمرها الدولي.. مارس المقبل

إسلام سياسي

"عبدالله قرداش"...خليفة البغدادى المحتمل فى زعامة داعش

أنباء عن مقتل المتحدث باسم تنظيم داعش الإرهابي

المعارضة السودانية تحذر من تحركات تنظيم بوكو حرام المتطرف

باحث: داعش انتهى قبل مقتل زعيمه


زيت وسكر

ننشر الإجراءات والمستندات المطلوبة للتنازل عن عداد كهرباء

كيف تنجز عملك بإحترافية؟.. 8 إرشادات تساعدك علي ذلك

الأحكام القضائية تنتصر لموظفي الصناديق بالتثبيت علي الموازنة

“الصحة” تعلن بشرى سارة لأهالي السويس

مقالات الرأي
عمرو خالد
الله أكبر من كل شىء.. كبره تكبيرًا
ماجد حبته
البغدادى.. والعثمانلى
يوسف إدوارد
"بابا المصريين" وليس "بابا العرب"
د. منى حلمى
كيف بعد حضارة آلاف السنوات تقيدنا العواصف!
المزيد

الثقافة

"رجال صنعوا التاريخ" محاضرة بثقافة السويس

الجمعة.. ناصر عراق يناقش "دار العشاق" بمعرض الشارقة

"القومي لثقافة الطفل" يوزع جوائز التنمر بالأعلى للثقافة

غدًا.. "أخيل جريحًا" على مائدة مكتبة الشروق بالمهندسين

صفحتنا ع الفيس بوك