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اقتصاد

النفط العراقى: إنتاج 570 ألف أسطوانة غاز يوميًا

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 07:47 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أكدت وزارة النفط العراقي وجود خزين جوفي وسطحي كبير لمادة الغاز السائل يفيض عن حاجة البلاد، مبينة أن حجم الإنتاج من هذه المادة يبلغ 6 آلاف طن يوميا ما يساعد على تجهيز المواطنين بـ 570 ألف أسطوانة.

وقال مدير عام شركة تعبئة الغاز المهندس علي الموسوي لموقع "الصباح" العراقية: إن الشركة تعمل بشكل متواصل من خلال معاملها المنتشرة في عموم المحافظات البالغة 265 معملا حكوميا وأهليا تعمل على مدار الساعة لتوفير الغاز السائل للمواطنين بشكل سلس، وعليه فان الشركة تطمئن المواطنين بأن مادة الغاز السائل متوفرة ولا يوجد أي مبرر للقلق من هذا الجانب.

وأضاف أن الشركة تعتمد في انتاجها على ما يصل اليها من غاز الجنوب والشمال والمصافي، إضافة إلى حقلي بدرة والأحدب وهذه الكميات تصل بشكل سلس إلى الشركة، كاشفا عن زيادة حجم الإنتاج في الآونة الأخيرة الى 6 الاف طن يوميا ما يسهم بتوفير ما يقارب 570 ألف أسطوانة من الغاز السائل يوميا في عموم مناطق البلاد، وأن الشركة كانت تنتج ما يقارب 5300 طن يوميا يسهم بتوفير 440 ألف أسطوانة.

وأوضح أن هذه الزيادة في الإنتاج جاءت لإسهام الشركة بتفويت الفرصة على ضعاف النفوس الذين يحاولون خلق أزمات مفتعلة في حال مرور البلاد في ظروف استثنائية.
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