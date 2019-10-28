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عالم

البرلمان العراقى يعقد جلسة لمناقشة تداعيات المظاهرات الاحتجاجية

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 07:45 ص
جريدة الدستور
وكالات
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يعقد البرلمان العراقي اليوم الاثنين جلسة لمناقشة تداعيات المظاهرات الاحتجاجية المتواصلة لليوم الرابع على التوالي والعمل على تنفيذ مطالب المتظاهرين.

وكان البرلمان قد أخفق في عقد جلسة السبت الماضي لمناقشة مطالب المتظاهرين لعدم اكتمال النصاب.

وقال النائب صادق السليطي عضو البرلمان العراقي لصحيفة "الصباح" اليوم الاثنين إن البرلمان "حدد عقد جلسته اليوم الاثنين لمناقشة مطالب المتظاهرين وأن كتلة سائرون البرلمانية مستعدة للحضور نظرًا لتواجد أعضائها المعتصمين داخل البرلمان".

وأعلن أربعة نواب عراقيين استقالتهم من البرلمان العراقي بينهم السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي على خلفية اتساع رقعة المظاهرات الاحتجاجية.

وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق مقتل 74 متظاهرا بطلق ناري وإصابة 3654 آخرين في الأيام الثلاثة الأولى للمظاهرات واعتقال 158 تم إطلاق سراح 123 منهم والباقي 35 لا زال رهن الاعتقال.

وانتقدت المفوضية في بيان صحفي استخدام القوات الأمنية الغازات المسيلة للدموع والمياه الساخنة والقنابل الصوتية والهراوات لتفريق المتظاهرين أثناء المصادمات التي حصلت بين القوات الأمنية في بغداد وعدد من المحافظات.

كما انتقدت المفوضية تقييد حرية القنوات الإعلامية والصحفيين.

ولا تزال القوات العراقية تغلق جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء فيما انتشرت خيم الاعتصام في محيط ساحة التحرير وساحات ومناطق الاعتصام في عدد من المحافظات.

وعززت القوات العراقية من انتشارها ودفعت بقوات إضافية من قوات مكافحة الإرهاب على خلفية الهجمات المتكررة على الأبنية الحكومية ومقرات الأحزاب.
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