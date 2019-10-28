صعود الأسهم اليابانية فى نهاية جلسة التعاملات الصباحية

صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين.



وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 78.61 نقطة أو ما يعادل 27.0% ليصل إلى 59.22861 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية.

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 35.1 نقطة، أو 08.0%، ليصل إلى 79.1649 نقطة.



صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين.



وصعد أمس مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 66.62 نقطة أو ما يعادل 28.0% ليصل إلى 34.22555 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية.



كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 74.7 نقطة، أو48.0%، ليصل إلى 73.1629 نقطة.